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Прокуратура потребовала расселить аварийный дом в Салехарде раньше срока

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) городская прокуратура направила иск в суд о возложении на местные власти обязанности перенести время расселения аварийного дома на ул. Патрикеева, 10 на более ранний срок, сообщили в прокуратуре округа.

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Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

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Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

В ведомстве установили, что многоквартирный деревянный дом был признан аварийным и подлежащим к сносу еще в 2020 году, расселение было предусмотрено до 2027 года, при этом работы по поддержке здания в 2020-2021 годах результатов не дали. Во время обследования дома были выявлены непроведение ремонта на поврежденных стенах и лестницах подъездов и несвоевременная очистка от наледи кровли. Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокуратура предъявила иск в суд о предоставлении благоустроенного жилья во внеочередном порядке проживающей в этом доме семье участника специальной военной операции (СВО).

Напомним, до 2030 года в Салехарде планируют расселить жителей всех аварийных домов, до конца 2024 года расселят 44 дома, признанных подлежащими к сносу. Всего в городе сейчас строится 65 многоквартирных домов с общей площадью 308 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина

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