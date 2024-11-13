12 ноября в Казани задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Казани 12 ноября зафиксировано 162 дорожно-транспортных происшествия. В столице Татарстана задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

В городе произошло 2 ДТП с пострадавшими. Вчера столкнулись два автомобиля и упал пассажир общественного транспорта из-за резкого торможения.

Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей без прав управления транспортным средством. В полицейские отделы доставили 2 местных жителей по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва