Главе СК РФ доложат о многодетных семьях Высокогорского района, не получивших жилье

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о многодетных семьях из Высокогорского района Татарстана, которым долгое время не предоставляют положенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СМИ появилась информация о многодетных семьях одного из населенных пунктов Высокогорского района, которым выделили земельные участки. Правда на них длительное время так и не построили нужную инфраструктуру. Семьи обращались в уполномоченные органы, меры не были приняты.

В СК Татарстана по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по республике Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования дела и по доводам, озвученным в публикации.

Диана Соловьёва