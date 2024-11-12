Основные дорожные работы на Восточном обходе Краснодара перенесли на ночь

Основные работы по покрытию дороги М-4 «Дон» в границах Краснодара уже на завершающей стадии. Чтобы минимизировать неудобства для туристов и жителей Краснодарского края, основной объем работ на Восточном обходе Краснодара ведется в основном в ночное время суток, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Автодора» Фото: пресс-служба «Автодора»

«Тем не менее особенности технологического процесса на некоторых участках дороги исключают возможность выполнения работ только ночью, с открытием движения в светлое время суток по всей ширине дороги»,— сказали в «Автодоре».

Сейчас дорожники заканчивают работы по основному ходу трассы М-4 «Дон» на участке с 1338-го по 1340-й км, в районе ул. Фадеева и Краснодарского водохранилища. В компании отметили, что осталось уложить около 2 км асфальтобетонного покрытия. Ремонт дороги планируют завершить к концу года.

Татьяна Ручкина