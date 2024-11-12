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В поле на Кубани тракторист зацепил плугом 50-килограммовую авиабомбу

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны зацепил плугом тракторист во время вспашки земли на поле в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Авиабомбу нашел рабочий в поле рядом с поселком Новые Поляны. Тракторист оперативно сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибыв на место, взрывотехники Росгвардии установили, что это советская авиационная бомба ФАБ-50.

Взрывотехники обследовали и обезвредили 50-килограммовый боеприпас. Позже объект уничтожили.

Татьяна Ручкина

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