В поле на Кубани тракторист зацепил плугом 50-килограммовую авиабомбу

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны зацепил плугом тракторист во время вспашки земли на поле в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Авиабомбу нашел рабочий в поле рядом с поселком Новые Поляны. Тракторист оперативно сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибыв на место, взрывотехники Росгвардии установили, что это советская авиационная бомба ФАБ-50.

Взрывотехники обследовали и обезвредили 50-килограммовый боеприпас. Позже объект уничтожили.

Татьяна Ручкина