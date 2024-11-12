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В Краснодаре после реконструкции открыли сквер Памяти Героев-танкистов

Глава Краснодара назвал лучший реконструированный сквер в городе

В Краснодаре после масштабной реконструкции открыли сквер Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. На мероприятии глава кубанской столицы Евгений Наумов сказал, что теперь это лучший реконструированный сквер в городе.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Максимально сохранили концепцию сквера Памяти Героев-танкистов во время реконструкции. Благодаря нацпроекту мы обновили территорию, оставив нетронутыми все живые деревья и памятник истории»,— цитирует господина Наумова пресс-служба мэрии.

Модернизацию общественного пространства провели по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Территорию для благоустройства выбрали краснодарцы во время Всероссийского онлайн-голосования.

Захоронение героев-танкистов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, появилось в 1978 году. Теперь площадь вокруг могилы привели в порядок, там же обновили аллею бюстов танкистов. В сквере сделали инклюзивную спортплощадку с горками и качелями для детей, военно-патриотическую зону, две игровые площадки для детей.

В сквере также обустроили территорию для проведения культурно-массовых мероприятий, установили общественные туалеты, уложили дорожки из плитки и организовали парковку. На территории сквера установили 157 опор уличного освещения и 62 камеры видеонаблюдения.

Площадь благоустройства превысила 42 тыс. кв. м. В сквере высадили около 174 деревьев, более 3,5 тыс. кустарников, а также 675 многолетников.

Татьяна Ручкина

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