Доходы Свердловской области снизятся на 463 млн рублей из-за льгот для стадионов

В Свердловской области объекты спорта с количеством мест или вместимостью не менее 5 тыс. человек освободят от уплаты налога на имущество организаций в 2025-2027 годах. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 44 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании.

Согласно пояснительной записке к документу, после продления льготы бюджет области в 2025 году недополучит 463,4 млн руб., в 2026 году — 425,3 млн руб., в 2027 году — 393,0 млн руб. Отмечается, что в расчете были учтены уже представленные налоговые льготы для культурно-развлекательного комплекса «Уралец», стадиона «Спутник» в Нижнем Тагиле и имущественного комплекса АО «Ледовая Арена» на 15 тыс. мест.

Законопроект также включает предоставление налоговой льготы музеям, которые осуществляют хранение одного или нескольких документов, включенных в госреестр уникальных документов Архивного фонда РФ, и объектам недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. «Объем выпадающих доходов областного бюджета составит порядка 26 млн руб. ежегодно»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее свердловские депутаты приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2025 год с параметрами 446,8 млрд руб. по доходам и 490,8 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 44 млрд руб. Доходы бюджета в 2024 году планируются в объеме 422,1 млрд руб., расходы — 472,4 млрд руб.

Василий Алексеев