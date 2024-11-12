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В аэропорту Сочи пресекли вывоз $26 500 в Узбекистан

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Сочи предотвратили попытку незаконного вывоза $26,5 тыс. в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Пассажир, следовавший рейсом Сочи — Ташкент, выбрал «зеленый коридор», не заполнив пассажирскую декларацию, что означало отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию. Но при досмотре выяснилось, что в его ручной клади находится сумма, превышающая допустимые для вывоза $10 тыс.

Из $26,5 тыс. пассажиру вернули сумму, соответствующую законным ограничениям, а оставшиеся $16,5 тыс. изъяли. В отношении нарушителя возбуждено дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств).

Всего с начала 2024 года Сочинская таможня уже пресекла 101 случай незаконного перемещения валюты через границу. Общая сумма выявленных нарушений составила около 32 млн руб.

Фил Златов

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