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Минздрав Абхазии заявил о проблемах с выездом машин скорой из республики в РФ

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сообщил о возникающих проблемах с передвижением автомобилей скорой помощи из-за перекрытия трасс оппозицией в районе Гумистинского моста. Видеоролик с его заявлением опубликован в Telegram-канале ведомства.

По словам Эдуарда Бутбы, скопление протестующих затрудняет оказание экстренной медицинской помощи внутри республики и за ее пределами. Особенно проблема актуальна для пациентов, направленных на лечение в Россию.

«Пациенты, которым назначено оперативное вмешательство в клиниках РФ, выехавшие на лечение, также блокированы на трассе, и эта ситуация несет серьезную угрозу жизни и здоровью наших граждан»,— отметил господин Бутба в своем видеообращении.

Министр также подчеркнул, что пациенты, которым назначены операции в российских клиниках, не могут вовремя прибыть на процедуры. Минздрав Абхазии открыл горячую линию для экстренных обращений, а лечебные учреждения перевели на усиленный режим работы.

Нурий Бзасежев

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