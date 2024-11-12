В Тюменской области за сезон произошло 190 ДТП с электросамокатами

В Тюменской области за сезон электросамокатов в 2024 году произошло 190 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД со ссылкой на начальника УГИБДД региона Андрея Миллера, в ДТП погиб один человек, еще 200 были ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Андрея Миллера, практически все ДТП произошли из-за нарушения ПДД людьми, управляющими электросамокатами, исключением стал только один случай. «Есть проблемы, которые еще предстоит решить. Главные из них — проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и управление прокатными электросамокатами детьми»,— сказано в сообщении.

В сентябре в регионе впервые конфисковали электросамокат по делу о нетрезвом вождении, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 32-летнему мужчине по ч. 1 ст. 264. 1 УК РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде) назначили наказание в виде 240 часов исправительных работ, его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Полина Хабарова