УК в Тюмени заплатит 60 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке
В Тюмени одна из управляющих компаний выплатит 60 тыс. руб. травмированному на детской площадке шестилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным ведомства, конструкция игровой площадки вблизи дома по ул. Пермякова неустойчива и содержит трещины, штыри. «По этой причине несовершеннолетний получил травму головы»,— сказано в сообщении.
Выявив нарушения, прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес директора управляющей компании. Дугообразная лестница на детской площадке была демонтирована. После этого прокурор обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда.