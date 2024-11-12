УК в Тюмени заплатит 60 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке

В Тюмени одна из управляющих компаний выплатит 60 тыс. руб. травмированному на детской площадке шестилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным ведомства, конструкция игровой площадки вблизи дома по ул. Пермякова неустойчива и содержит трещины, штыри. «По этой причине несовершеннолетний получил травму головы»,— сказано в сообщении.

Выявив нарушения, прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес директора управляющей компании. Дугообразная лестница на детской площадке была демонтирована. После этого прокурор обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда.

Полина Хабарова