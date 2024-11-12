На стройплощадке в Тюмени упал автомобильный кран с машинистом

В Тюмени на стройплощадке упал автомобильный кран с машинистом. Следователи начали проведение проверки, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области Фото: пресс-служба СУ СК по Тюменской области

Проверка проводится по признакам преступления по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Сейчас пострадавшему машинисту оказывают необходимую помощь.

На месте работает следователь: он устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура региона также проведет проверку с привлечением специалистов областного ГУ строительства, госинспекции труда и Ростехнадзора. На место выехал прокурор Ленинского административного округа Тюмени Руслан Новопашин.

Полина Хабарова