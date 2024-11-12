АТОР: всех выезжающих из Абхазии в Сочи пропускают

Митинги и последующие задержания активистов в Сухуме не повлияли на туристический спрос. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, утром 12 ноября наблюдаются трудности с пересечением Гумистинского моста (трасса в Россию), но всех следующих в Сочи пропускают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Туроператоры отмечают, что события в Абхазии не влияют на туристический спрос, поскольку туристический сезон в республике уже закончился. В АТОР уточняют, что Сухум популярен у туристов летом, однако сейчас направление не пользуется спросом у путешественников.

По данным АТОР, немного организованных туристов в Абхазии сейчас сосредоточены в основном в Гагрском районе, в круглогодично работающих отелях. В Гагре все спокойно, там продолжается обычная жизнь, заявили в АТОР.

«События в Сухуме их не касаются и не влияют на их отдых. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении из Абхазии туроператоры сейчас не фиксируют»,— заявили в АТОР.

Татьяна Ручкина