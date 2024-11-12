Жителей Ростова подключили к резервным линиям электропередач из-за аварии

Почти 10 тыс. жителей Пролетарского района Ростова подключили резервным линиям электропередач из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В Пролетарском районе на ул. 45-линия, 11 ноября, произошло возгорание на высоковольтной линии. В результате была остановлена подача электроэнергии абонентам на ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы.

«Работы на высоковольтной линии ЦЭС Ростовэнерго будут продолжаться до полного восстановления»,— подчеркнул Алексей Логвиненко.

Ева Китаева