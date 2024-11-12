Кубанская ТЭС «Ударная» выработала 352 млн кВт*ч после запуска третьего энергоблока

С момента запуска третьего и последнего энергоблока ТЭС «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края электростанция выработала 352 млн кВт*ч электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба краевой администрации.

Первый энергоблок новой ТЭС начал работу в марте. Планируется, что теплоэлектростанция добавит 40% к годовой выработке электроэнергии на Кубани. Теперь ее мощность составляет 560 МВт, а за восемь месяцев работы станция произвела 2,1 млрд кВт*ч электроэнергии.

«Ударную» начали создавать в досанкционный период чтобы покрыть энергодефицит в Юго-Западном районе энергосистемы Кубани из-за необходимости экспорта электричества в Запорожье и Херсонщину. Она должна была начать работу в 2021 году, однако с тех пор сроки сдвигались.

Дмитрий Ковалевский