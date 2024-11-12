В Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом пострадали два человека

В Тюмени на перекрестке Червишевского тракта и ул. Ю. Семовских столкнулись автобус «ГАЗ» и Renault Duster. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в аварии пострадали две пассажирки автобуса 29-ти и 68-ми лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ДТП произошло в вечернее время в понедельник, 11 ноября. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора. От удара Renault отбросило в кювет.

Отмечается, что за рулем автобуса находился 63-летний водитель, стаж его вождения составляет почти 40 лет. За нарушения ПДД к административной ответственности привлекался четыре раза.

Полина Хабарова