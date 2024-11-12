На «Тагмете» ожидают масштабную смену руководства

«Тагмет» под руководством нового директора Виктора Новикова готовится к масштабной смене кадров. Об этом Ro.today рассказал источник в ПАО «ТМК».

Уже завтра на предприятии представят нового главного инженера, коммерческого директора, директоров по качеству, по финансам и по управлению персоналом. Таким образом, свои должности могут покинуть Илья Шафраненко, Владислав Мамченко, Сергей Погорелов и Виталий Мирошниченко.

По информации источника Ro.today, такой масштабной замены кадров на «Тагмете» еще не происходило. Основной причиной стало условие нового руководителя — привести на значимые должности собственную команду, а также «не очень хорошие» показатели работы завода и возраст некоторых нынешних топ-менеджеров.

Ранее сообщалось, что прежний руководитель — 62-летний Сергей Билан намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. Виктор Новиков до нового назначения руководил другим активом «ТМК» — Ярцевским металлургическим заводом в Смоленской области.

Дмитрий Ковалевский