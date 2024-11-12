Глава сухумской ГАИ прибыл к заблокировавшим шоссе из Сухуми в Сочи митингующим

Руководитель городской Госавтоинспекции Сухуми Дамей Авидзба прибыл на место протестов, где активисты перекрыли Гумистинский моста на трассе из Сухуми в Сочи. Начальник ГАИ города намерен урегулировать ситуацию, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Абхазии Фото: МВД Абхазии

По словам господина Авидзбы, он надеется на продуктивный диалог с протестующими. По итогам переговоров хотят восстановить перекрытое движение. Митингующие ранее заявили, что для этого власти должны освободить шестерых их соратников.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Причиной, как сообщали СМИ, послужило задержание активистов, выступивших против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. После этого оппозиционеры заблокировали ключевые транспортные пути Гумистинский и Кодорские мосты. Последний утром 12 ноября освободили после обещаний представителей власти помочь в освобождении задержанных оппозиционеров.

«Ъ-Сочи» сообщал, что, несмотря на беспорядки в соседней республике, пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе работает штатно. Вспышек увеличения турпотока из Абхазии не фиксируется.

Вячеслав Рыжков