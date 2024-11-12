Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава сухумской ГАИ прибыл к заблокировавшим шоссе из Сухуми в Сочи митингующим

Руководитель городской Госавтоинспекции Сухуми Дамей Авидзба прибыл на место протестов, где активисты перекрыли Гумистинский моста на трассе из Сухуми в Сочи. Начальник ГАИ города намерен урегулировать ситуацию, пишет РИА «Новости».

Фото: МВД Абхазии

Фото: МВД Абхазии

По словам господина Авидзбы, он надеется на продуктивный диалог с протестующими. По итогам переговоров хотят восстановить перекрытое движение. Митингующие ранее заявили, что для этого власти должны освободить шестерых их соратников.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Причиной, как сообщали СМИ, послужило задержание активистов, выступивших против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. После этого оппозиционеры заблокировали ключевые транспортные пути Гумистинский и Кодорские мосты. Последний утром 12 ноября освободили после обещаний представителей власти помочь в освобождении задержанных оппозиционеров.

«Ъ-Сочи» сообщал, что, несмотря на беспорядки в соседней республике, пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе работает штатно. Вспышек увеличения турпотока из Абхазии не фиксируется.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...