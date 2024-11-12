Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два управления администрации Екатеринбурга переименовали в департаменты

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за переименование управления по физической культуре и спорту, а также управления культуры в департаменты. Изменения являются частью реорганизации администрации, которая затрагивает три управления и пять комитетов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты единогласно проголосовали за реформы, не заслушивая доклады руководителей управлений Людмилы Фитиной и Ильи Маркова. Депутат Александр Колесников на заседании обратился к городской администрации с просьбой сделать въезд во двор Пехотинцев, 12. По его словам, сложности при въезде связаны со строительством там корта. Департаменту культуры он порекомендовал в случае проблем контактировать с местными депутатами.

На заседании профильной комиссии Илья Марков объяснял, что реформа носит в большей степени технический характер, за департаментом культуры полностью сохраняется его функционал. По его словам, штатное расписание департамента не меняется, хотя у него есть потребность в дополнительных штатных единицах.

Ранее «Ъ-Урал» стало известно, что глава управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает пост в мэрии, чтобы возглавить Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ (Уральского федерального университета). На вопрос о предполагаемой смене должности она ответила, что «работает в администрации Екатеринбурга», от других комментариев госпожа Фитина отказалась.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...