Два управления администрации Екатеринбурга переименовали в департаменты

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за переименование управления по физической культуре и спорту, а также управления культуры в департаменты. Изменения являются частью реорганизации администрации, которая затрагивает три управления и пять комитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты единогласно проголосовали за реформы, не заслушивая доклады руководителей управлений Людмилы Фитиной и Ильи Маркова. Депутат Александр Колесников на заседании обратился к городской администрации с просьбой сделать въезд во двор Пехотинцев, 12. По его словам, сложности при въезде связаны со строительством там корта. Департаменту культуры он порекомендовал в случае проблем контактировать с местными депутатами.

На заседании профильной комиссии Илья Марков объяснял, что реформа носит в большей степени технический характер, за департаментом культуры полностью сохраняется его функционал. По его словам, штатное расписание департамента не меняется, хотя у него есть потребность в дополнительных штатных единицах.

Ранее «Ъ-Урал» стало известно, что глава управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина покидает пост в мэрии, чтобы возглавить Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ (Уральского федерального университета). На вопрос о предполагаемой смене должности она ответила, что «работает в администрации Екатеринбурга», от других комментариев госпожа Фитина отказалась.

Анна Капустина