«Уральские авиалинии» запустят перелеты из Екатеринбурга на китайский Хайнань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 ноября начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Санью на острове Хайнань в Китае, сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А320, билеты будут продаваться у туристических операторов.

Напомним, в начале сентября на Хайнань прибыл первый прямой рейс из Екатеринбурга, выполняемый «Аэрофлотом». По маршруту Екатеринбург — Санья летел широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Полеты рейсами авиакомпании осуществляются два раза в неделю, по вторникам и субботам.

Ирина Пичурина