На нескольких улицах Тюмени 12 ноября отключат светофоры на время ремонта

На период работ на сетях электроснабжения 12 ноября на нескольких улицах Тюмени могут отключить светофоры, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс». Отключения возможны с 9:00 до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения в работе светофоров в течение нескольких часов могут произойти на пересечениях следующих улиц:

ул. Барнаульской и ул. Бакинских комиссаров;

ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной;

ул. Аккумуляторной и ул. Ямской;

ул. Т. Чаркова и ул. Малиновского.

Ирина Пичурина