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На нескольких улицах Тюмени 12 ноября отключат светофоры на время ремонта

На период работ на сетях электроснабжения 12 ноября на нескольких улицах Тюмени могут отключить светофоры, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс». Отключения возможны с 9:00 до 17:00.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения в работе светофоров в течение нескольких часов могут произойти на пересечениях следующих улиц:

  • ул. Барнаульской и ул. Бакинских комиссаров;
  • ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной;
  • ул. Аккумуляторной и ул. Ямской;
  • ул. Т. Чаркова и ул. Малиновского.

Ирина Пичурина

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