На нескольких улицах Тюмени 12 ноября отключат светофоры на время ремонта
На период работ на сетях электроснабжения 12 ноября на нескольких улицах Тюмени могут отключить светофоры, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс». Отключения возможны с 9:00 до 17:00.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ограничения в работе светофоров в течение нескольких часов могут произойти на пересечениях следующих улиц:
- ул. Барнаульской и ул. Бакинских комиссаров;
- ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной;
- ул. Аккумуляторной и ул. Ямской;
- ул. Т. Чаркова и ул. Малиновского.