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В Тюмени возбудили уголовное дело после избиения 15-летней школьницы на видео

СКР Тюменской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после видео с 15-летней школьницей, которую избили сверстницы. О расследовании доложат главе СК России Александру Бастрыкину, передает Следком.

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Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Накануне прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом стала публикация Ura.ru с видео, на котором подростки наносят несколько ударов друг другу у школы №9, а другие девочки пытаются их разнять: по данным агентства, конфликт произошел из-за словесной перепалки, а участницы драки, по словам директора школы, уже помирились.

Летом Тюменский районный суд Тюменской области рассмотрел иск представителя несовершеннолетнего к другому несовершеннолетнему о взыскании компенсации за моральный и материальный ущерб. Ответчик выплатит более 300 тыс. руб. за сломанную челюсть школьнику.

Ирина Пичурина

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