Зарплатные предложения в сфере ЖКХ на Кубани за год выросли на 54%

Средний размер предлагаемых зарплат в Краснодарском крае в сфере ЖКХ в октябре вырос на 54% год к году, до 81,2 тыс. руб. Об этом сообщают в пресс-службе «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре соискателям на позиции дезинфектора стали предлагать зарплаты на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, при полном графике работы кандидаты могли рассчитывать в среднем почти на 125 тыс. руб. в месяц.

На 28% выросли средние предлагаемые зарплаты для дворников. Соискателям в октябре предлагали в среднем около 42,7 тыс. руб. На третьем месте по приросту (+26%) предлагаемых зарплат профессия маляра — 95,5 тыс. руб.

В последних специалистах работодатели Кубани нуждаются сейчас больше всего. По сравнению с октябрем прошлого года спрос на маляров вырос на 119%. Второе место по востребованности занимают штукатурщики — спрос на них за год вырос на 62%. Замыкает тройку лидеров профессия стекольщика, такие специалисты с октября прошлого года стала требоваться на 38% чаще.

Татьяна Ручкина