Таможенники в аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз браслета Cartier

В аэропорту Сочи пресекли контрабанду золотого браслета Cartier. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

59-летний житель города-курорта, прибывший из Турции, заявил, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию. При досмотре таможенники обнаружили ювелирное изделие в его ручной клади. Стоимость украшения составляет более 2,4 млн руб.

Мужчина рассказал, что купил браслет в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула и решил не декларировать его в целях экономии. Сумма таможенных платежей составила бы 382 тыс. руб.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Злоумышленник ответит в Адлерском районном суде.

Алина Зорина