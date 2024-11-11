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Таможенники в аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз браслета Cartier

В аэропорту Сочи пресекли контрабанду золотого браслета Cartier. Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

59-летний житель города-курорта, прибывший из Турции, заявил, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию. При досмотре таможенники обнаружили ювелирное изделие в его ручной клади. Стоимость украшения составляет более 2,4 млн руб.

Мужчина рассказал, что купил браслет в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Стамбула и решил не декларировать его в целях экономии. Сумма таможенных платежей составила бы 382 тыс. руб.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Злоумышленник ответит в Адлерском районном суде.

Алина Зорина

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