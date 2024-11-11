На Кубани пройдет международный фестиваль турецкого кино

В Краснодарском крае впервые пройдет международный фестиваль турецкого кино. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 ноября в кинотеатре «Монитор СБС» состоится церемония торжественного открытия фестиваля. По словам заместителя минкультуры Краснодарского края Юрия Миланко, посетителей ждет национальная музыка, песни и поэтические выступления. В фойе кинотеатра будет находиться тематическая выставка картин, предметов быта и народного творчества Турции.

Неделю откроет показ турецкой драмы «Между двумя рассветами» режиссера Сельмана Наджара. С 13 по 16 ноября в «Кубанькино» зрители смогут посмотреть мелодраму «Любовь моя, печаль моя» режиссера Аждара Ибрагимова, документальный фильм «Анкара — сердце Турции 1934» Сергея Юткевича. Также покажут биографическую драму «Наш чемпион» Ахмета Катыксыза, фильм «Сон бабочки» Йылмаза Эрдогана. Вход на фестиваль свободный.

Кинособытие организуют при поддержке минкультуры края, представительства Министерства иностранных дел РФ в Краснодаре, а также посольства Турецкой Республики в России. Принимают участие генеральное консульство Турецкой Республики в Краснодаре и Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в Москве.

Алина Зорина