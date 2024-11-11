11 игроков «Краснодара» примут участие в матчах национальных сборных

Футбольный клуб «Краснодар» делегировал 11 своих игроков для участия в предстоящих матчах различных национальных сборных. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Станислав Агкацев, Никита Кривцов и Александр Черников представят Россию в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. Игроки проведут учебно-тренировочные сборы на своей базе в Краснодаре, после чего проведут два товарищеских матча: 15 ноября в Краснодаре против Брунея, а также 19 ноября в Волгограде с Сирией.

Кроме того, Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян отправятся в сборную Армении, а Джон Кордоба и Кевин Кастаньо — в состав сборной Колумбии. Кевин Ленини выступит под флагом сборной Кабо-Верде в матчах против Египта и Мавритании.

Молодежная сборная России пополнится Александром Кокшаровым из основного состава «Краснодара», а также Даниилом Голиковым и Дмитрием Кучугурой из «Краснодара-2».

Нурий Бзасежев