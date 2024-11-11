DOGMA открыла продажи готовых квартир с кухней

В микрорайоне «Самолет» от DOGMA стартовали продажи готовых квартир с отделкой и кухней.

К покупке доступна 51 квартира в шестой очереди проекта по адресу: ул. им. Ивана Беличенко, 90. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры площадью 37,5 кв. м составляет 8,7 млн руб.

Кухонный гарнитур в готовых квартирах «Самолета» представлен в двух актуальных цветовых решениях: кашемир (мягкий, приглушенный оттенок бежевого) или вариант с комбинированными фасадами. Верхние шкафы будут выполнены в цвете орех Линкольн (темно-коричневый с древесной фактурой), нижние — кашемир. Фасады кухонь изготовлены из плиты ЛДСП EGGER, предусмотрена установка влагостойкой столешницы в современном тонком исполнении, а также необходимой встраиваемой техники: варочной панели, духового шкафа, холодильника, посудомоечной машины, мойки и смесителя. Настенный фартук будет выложен керамической плиткой. В зависимости от конфигурации квартиры гарнитур может быть линейным или угловым.

«Готовые квартиры с кухней — это находка для тех, кто ценит свое время. После окончания всех работ клиенту останется перевезти личные вещи и мебель, разложить все по полочкам и наслаждаться комфортом,— прокомментировал директор по продажам ЮФО DOGMA Алексей Смирнов.— Мы выбрали простой и одновременно стильный дизайн кухни, который идеально вписывается в цветовую гамму квартиры, подобрали качественную встраиваемую технику популярных брендов».

В спецпредложение входит также финишная отделка по единому стандарту компании. Он основан на базовых правилах минималистичного стиля: тактильный, натуральный, лаконичный. В оформлении преобладают натуральные оттенки с акцентом на текстуры дерева и камня. Контраст создают выключатели, розетки и дверная фурнитура, выполненные в черном цвете. Общая светлая цветовая гамма позволяет легко индивидуализировать любой дизайн-проект, используя различные аксессуары, мебель и текстиль.

Оценить внешний вид и качество отделки клиенты могут в шоурумах, расположенных в микрорайоне «Самолет». Получить более подробную информацию о спецпредложении можно по телефону 8 800 222 04 93 и на сайте компании.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: «Самолет». Застройщик: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2».

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