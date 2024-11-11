Двоих жителей Симферополя осудили за поджог автомобилей

В Симферополе осудили двоих местных жителей, которые подожгли три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Суд установил, что двое жителей Симферополя договорились угнать автомобиль «ВАЗ 2107», припаркованный на ул. Радищева. Злоумышленники разбили стекло и проехали около трех метров. После они подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, причинив ущерб собственнику в размере более 100 тыс. руб. Затем молодые люди подожгли машины Opel Astra и «ВАЗ 21124».

Фигурантов задержали работники органов внутренних дел. Подсудимые признали вину. Молодых людей осудили на 3 и 4 года колонии строгого режима.

Алина Зорина