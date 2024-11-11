В Сочи в тоннеле дублера Курортного проспекта столкнулись 4 машины

В Сочи в 5-м тоннеле «Дублера Курортного проспекта» случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, столкнулись четыре машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла в направлении из Хостинского района в Центральный. Водитель Porsche сильно разогнался, отвлекся от дороги и столкнулся с попутным Mitsubishi Pajero и грузовиком Scania. После водитель Mitsubishi Pajero ударил Voyah и столкнулся со Scania. Водителя Mitsubishi Pajero госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливается, на месте работают сотрудники полиции.

Татьяна Ручкина