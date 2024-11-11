На Кубани скончалась 14-летняя школьница, пострадавшая в ДТП

В больнице Абинского района Краснодарского края скончалась 14-летняя школьница, пострадавшая в результате ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что авария произошла 6 ноября. Возвращаясь из школы, девочка попыталась перебежать дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля «ВАЗ 21124». За рулем легковушки находился 20-летний водитель.

Несмотря на усилия врачей, школьница скончалась из-за полученных травм. Медики боролись за ее жизнь несколько дней.

Всего с начала 2024 года на Кубани в результате ДТП погибли 29 детей. Большинство из них — пассажиры, пешеходы и водители мототранспорта в возрасте до 16 лет.

Нурий Бзасежев