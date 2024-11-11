В Абинском районе осудят банду молодых автоугонщиков

В Абинском районе Краснодарского края несовершеннолетнего и двух его знакомых будут судить за угон машины и другие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, в ночь на 31 мая 2024 года 17-, 18- и 19-летний жители Абинского района находились в состоянии алкогольного опьянения на улице Островского в пгт. Ахтырский. Они проникли в припаркованный около одного из домов автомобиль «СЕАЗ» через незапертое багажное отделение и угнали его. Молодые люди также деформировали отдельные элементы кузова автомобиля, ударив их руками, ногами и подручными предметами. В итоге ущерб составил более 197 тыс. руб.

В июле один из фигурантов украл мотоцикл, принадлежащий одному из жителей пгт. Ахтырский. Позже преступник обменял мотоцикл на другое транспортное средство.

Следственный отдел по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении молодых людей. Они обвиняются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) и его умышленном повреждении (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Также 18-летний фигурант обвиняется в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подросток и его знакомые полностью признали вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина