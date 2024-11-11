Госавтоинспекция предупреждает водителей о тумане на дорогах Кубани

В некоторых районах Краснодарского края зафиксирован сильный туман. Госавтоинспекция региона призывает водителей соблюдать осторожность и придерживаться правил безопасности в сложных погодных условиях. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, а также держать безопасную дистанцию.

Особое внимание советуют уделить восприятию расстояния. Как отметили специалисты, в условиях тумана объекты могут казаться значительно дальше, чем в действительности, что увеличивает риск аварийных ситуаций.

Нурий Бзасежев