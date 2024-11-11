Морским спасателям вручили награды за ликвидацию последствий атаки ВСУ в Керчи
В Новороссийске сотрудники Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы были отмечены благодарностью министра транспорта РФ за участие в устранении последствий атаки ВСУ в порту Керчи и Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Награды вручили 11 специалистам, которые обеспечили ликвидацию повреждений на паромной переправе, а также предотвратили утечку нефтепродуктов с парома «Авангард». Кроме того, сотрудники службы провели аварийно-спасательные работы в акватории Керченского пролива.