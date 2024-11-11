Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарца осудили условно за призывы к экстремистской деятельности

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении Михаила Белова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, жителю города назначили 1,5 года лишения свободы условно.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Суд установил, что подсудимый со своей страницы во «ВКонтакте» разместил в открытой группе, насчитывающей более 200 тыс. подписчиков, запись, призывающую к совершению враждебных действий по отношению к представителям народов Азии. Краснодарца задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он полностью признал вину. Суд назначил ему условный срок и запретил размещать в сети записи со своей позицией. В пресс-службе судов края отметили, что «за этим очень внимательно проследят».

Татьяна Ручкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...