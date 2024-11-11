Краснодарца осудили условно за призывы к экстремистской деятельности

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении Михаила Белова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, жителю города назначили 1,5 года лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Суд установил, что подсудимый со своей страницы во «ВКонтакте» разместил в открытой группе, насчитывающей более 200 тыс. подписчиков, запись, призывающую к совершению враждебных действий по отношению к представителям народов Азии. Краснодарца задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он полностью признал вину. Суд назначил ему условный срок и запретил размещать в сети записи со своей позицией. В пресс-службе судов края отметили, что «за этим очень внимательно проследят».

Татьяна Ручкина