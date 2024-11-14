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Коммерсантъ FM
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Примеры игровых механик

«Азбука вкуса». Программа лояльности ритейлера в премиум-сегменте также включает элементы игры. Для участия нужно скачать приложение. За каждую покупку клиенту начисляются баллы, причем на некоторые группы товаров — в большем размере. Периодически при покупке на более чем 1,9 тыс. руб. клиент получает право прокрутить рулетку. Можно выиграть бонусные баллы в пятикратном размере, скидки и т. д. Под Новый год предлагается собирать дополнительные баллы, накопив которые можно получить фарфоровые чашки и чайники, набор бокалов для вина или фирменных столовых ножей.

«Вкусвилл». Недавно запустил программу «Разнообразное питание». По нечетным месяцам года нужно покупать и оценивать товары в приложении или на сайте, по четным месяцам — получать скидку в зависимости от числа купленных наименований товаров. Смысл в том, чтобы покупать разнообразные товары для своего рациона. Минимальная скидка 3% дается за приобретение 30 уникальных товаров (и при этом оценить 15 из них по шкале от 1 до 5 «звезд»), максимальная 10% — за покупку 100 товаров (оценить придется 50 товаров). Скидка распространяется на ограниченный ассортимент товаров: например, на гастрономию, сыры, замороженные полуфабрикаты — да, а на вино, яйца и грибы — нет. Участие в программе не автоматическое — согласие нужно подтвердить на сайте или в приложении. Кроме того, при покупках в большом числе магазинов сети разных регионов покупателю присваивается игровой статус и начисляются баллы, которыми можно расплачиваться. Бонусы начисляются за выполнение других заданий: покупку и оценку новинок, покупку товаров определенной категории или покупку одного и того же товара каждую неделю регулярно и т. д.

«Мясновъ» («КуулКлевер»). Ритейлер также предлагает накопительную карту, действующую по принципу кешбэка, начисляемого за каждую покупку. Участники программы лояльности претендуют на бесплатные товары при покупке нескольких. А по субботам и воскресеньям участникам программы раздаются бесплатные подарки: пачка печенья, банка сметаны, бутылка кефира, коробка чак-чака и т. д. Мелочь, а приятно.

Metro. В сети наиболее хорошие результаты по отдаче показала программа накопления баллов «Metroполия». Клиент накапливает баллы и получает значительные скидки на востребованные товары. Например, профессиональные кухонные ножи, посуда и т. д.— со скидкой до 90%. «Также популярны у наших клиентов адвент-календари и механики вроде "Колеса фортуны", где можно выиграть как крупные призы, так и мелкие бонусы. Вовлеченность участников в эти мероприятия стабильно высокая, что положительно влияет на частоту покупок и средний чек»,— рассказали в пресс-службе Metro. В компании считают, что акции позволяют клиентам существенно сэкономить, а ритейлер получает значимый рост лояльности и увеличение продаж.

«Магнит». Торговая сеть «Магнит» запускает игры в приложении в поддержку маркетинговых кампаний. В этих играх есть два способа дополнительно разнообразить опыт клиента: получать попытки на розыгрыш за чеки от определенной суммы и выигрывать купоны на скидки. «Такие купоны возвращают клиентов в магазины, увеличивая частоту визитов. Игры же работают на вовлечение и азарт — возможность получить интересный оффер или ценный приз за то, что регулярно ходишь в любимый магазин»,— пояснили в пресс-службе ритейлера. Другой тип геймификации — более рациональный. Покупатели получают возможность накапливать в приложении «магнитики» — виртуальную валюту. Один «магнитик» дается за каждые 250 руб. в чеке. «За "магнитики" можно покупать купоны на специальные товары, которые стоят на специальных полках магазинов (посуда, бытовая техника и т. д.). Эти товары можно приобрести очень выгодно»,— прокомментировал представитель компании.

«Яндекс». Пользователь в игре «Плюс Сити» строит виртуальный город. Чем большим количеством сервисов пользуется клиент (такси, кинотеатр, заправки, афиша), тем шире город, который он отстраивает.

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