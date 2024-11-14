Сколько экономят на бонусах

Каждый второй россиянин (53%) постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий — иногда и лишь 14% никогда не пользуются бонусными программами, выяснили исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, по заказу «Денег» опросив с 2 по 6 ноября 3 тыс. экономически активных россиян из разных регионов страны. Выгоду от скидок россияне оценивают достаточно скромно. По мнению 42% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 руб. в месяц. 13% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1 тыс. руб. в месяц, а 17% — от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Средняя же сумма экономии составляет 1145 руб. в месяц. На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин (61% и 44% соответственно). А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин (1215 и 1080 руб. в месяц соответственно).

Судя по опросу, чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 49%, а среди граждан старше 45 лет таких уже 58%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.