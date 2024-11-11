Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В выходные из Екатеринбурга вывезли более 6,4 тысяч тонн снега

За выходные дни в период с 9 по 10 ноября коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга более 6,4 тыс. тонн снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дорогах работали 811 рабочих и 610 единиц техники.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 11 ноября, дороги уральской столицы очищают 332 работника и 168 единиц техники. В частности, 48 самосвалов, 43 трактора, 12 фронтальных погрузчиков и девять грейдеров.

Ранее свердловские власти рассказали, куда нужно сообщать об участках дорог, где требуется уборка от снега.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...