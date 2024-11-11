В выходные из Екатеринбурга вывезли более 6,4 тысяч тонн снега

За выходные дни в период с 9 по 10 ноября коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга более 6,4 тыс. тонн снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дорогах работали 811 рабочих и 610 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 11 ноября, дороги уральской столицы очищают 332 работника и 168 единиц техники. В частности, 48 самосвалов, 43 трактора, 12 фронтальных погрузчиков и девять грейдеров.

Ранее свердловские власти рассказали, куда нужно сообщать об участках дорог, где требуется уборка от снега.

Полина Хабарова