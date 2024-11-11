В Новороссийске запретили ввоз 20 тонн зараженных апельсинов из Турции

В порту Новороссийска запретили ввоз 20,4 тонн апельсинов, зараженных карантинным организмом. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Как уточняет ведомство, внутри партии цитрусовых обнаружили средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata). Карантинный объект был подтвержден заключением экспертизы Новороссийского филиала Всероссийского центра карантина растений.

Груз поступил из Турции. Для предотвращения распространения вредителя на территории РФ зараженные апельсины изъяли.

Средиземноморская плодовая муха может поражать до 200 видов растений, наибольшая вредоносность отмечена для цитрусовых. При отсутствии защитных мер распространение насекомого может привести к повреждению до 90–100% плодов.

Нурий Бзасежев