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Депутаты Заксобрания Кубани поддержали 13 федеральных законопроектов

В Заксобрании Краснодарского края прошла 47-я внеочередная сессия. На ней депутаты поддержали 13 из 18 предложенных законопроектов, сообщает пресс-служба ЗСК.

Среди одобренных изменений — поправки в Градостроительный, Лесной и Земельный кодексы РФ, а также в КоАП. Кубанские парламентарии также поддержали законы о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, бесплатной юридической помощи, о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о ветеранах, ветеринарии, об основных гарантиях прав ребенка, о развитии малого и среднего предпринимательства и другие законодательные акты.

Так, депутаты поддержали оказание бесплатной юридической помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Позитивно отнеслись парламентарии к поправкам, увеличивающим срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, касающиеся обращения с животными. Одобрили депутаты и изменения, касающиеся совершенствования правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с национальными целями развития РФ.

«На сегодняшней сессии был рассмотрен очередной пакет проектов федеральных законов. Многие из них актуальны и для Краснодарского края. По каждому из законопроектов после предварительного обсуждения в профильных комитетах принято обоснованное решение. Рассчитываем, что в ближайшей перспективе поддержанные нами проекты обретут статус законов и начнут работать на благо жителей России и Кубани»,— прокомментировал решения коллег председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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