Краснодарский край занял 74-е место по размеру ипотечных платежей

В Краснодарском крае отношение ипотечного платежа по отношению к средней зарплате двух работающих составляет 75%. Таким образом, регион занимает 74-е место в РФ по ипотечным платежам, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

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Средний размер ипотечного платежа в крае составляет 82,6 тыс. руб. в месяц. Средний размер кредита — 3,9 млн руб.

Севастополь находится на 76-м месте в списке. В регионе отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составляет 76,8%. Размер ипотечного платежа — 72,1 тыс. руб., средний размер кредита — 3,4 млн руб.

Крым занимает 81-ю строчку в рейтинге регионов. Там отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих людей составляет 88,7%. Размер ипотечного платежа составляет 79,4 тыс. руб., размер кредита — 3,8 млн руб.

Сразу за Крымом следует Адыгея. В республике отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составляет 89,8%. Размер ипотечного платежа составляет в среднем 81,3 тыс. руб., средний размер кредита — 3,8 млн руб.

Аутсайдерами списка стали Северная Осетия — Алания (отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих — 99,8%), Дагестан (116,1%) и Калмыкия (129,3%). В этих республиках средний размер ипотечного платежа составляет 78,1 тыс. руб., 85,1 тыс. руб. и 103 тыс. руб. соответственно.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составило 28,8%. Размер платежа по ипотеке в месяц составляет 87,9 тыс. руб. На втором месте находится Ненецкий автономный округ (отношение — 30,7%, средний размер выплат — 68 тыс. руб.), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%, размер выплат — 87,4%).

Татьяна Ручкина