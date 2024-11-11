Уходящий на юго-восток антициклон принес в Петербург прохладную погоду без дождей

Гребень уходящего на юго-восток антициклона сформирует синоптическую ситуацию в первый день рабочей недели, 11 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов. Ветер будет дуть с юга с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст.

Ближе к вечеру в город с запада придет теплый атмосферный фронт. Он принесет во вторник, 12 ноября, небольшой мокрый снег, переходящий в дожди. Тем не менее, станет теплее. Воздух прогреется до 4-6 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургских водителей предупредили об утреннем тумане 11 ноября. Сотрудники МЧС попросили всех, кто находится за рулем, быть максимально внимательными.

Андрей Маркелов