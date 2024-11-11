Два человека пострадали при пожаре на Авангардной улице

Два человека пострадали в ходе ночного пожара в доме 13 по Авангардной улице, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Мужчину и женщину доставили в больницу. Еще шесть человек эвакуировали.

По словам спасателей, инцидент случился в 00:58, пламя охватило 26 квадратных метров в двухкомнатной квартире. Пожар удалось потушить менее чем за час силами четырех единиц техники и 17 человек личного состава МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что предполагаемого виновника пожара на 5-й Советской улице, который унес жизни пяти человек, арестовали до 7 января. Мужчина на допросе признался, что закурил в постели, находясь в нетрезвом состоянии.