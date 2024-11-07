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Суды отказали жителю Лысковского округа в переносе стелы в честь погибших воинов

В Нижегородской области суды трех инстанций отказали жителю села Красный Оселок в переносе стелы в честь погибших в Великой Отечественной войне воинов. Как сообщили в Первом кассационном суде общей юрисдикции, гражданин, выкупивший участок под бывшим сельским клубом, пытался добиться переноса памятника от границ своей территории.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Памятник возвели в 1965 году по решению схода жителей села. Нынешний собственник земельного участка просил суд обязать администрацию округа признать стелу не относящейся к объектам культурного и исторического наследия и устранить препятствия в пользовании своим участком.

Лысковский райсуд установил, что спорная стела находится на соседнем участке, принадлежащем муниципалитету. Доводы жителя о том, что стела не включена в реестр ОКН суд отклонил, так как объект в зависимости от исторической и культурной ценности может иметь признаки ОКН вне зависимости от включения его в реестр.

Суд апелляционной инстанции также признал неправоту истца, так как стелу установили задолго до приобретения им земельного участка. Кассационный суд оставил решение без изменения.

Галина Шамберина

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