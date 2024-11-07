Строительство двух котлованов метро оценено в 4,5 млрд рублей

Стоимость строительства котлована станции метро на площади Свободы по смете составила 3,9 млрд руб., следует из опубликованного на сайте госзакупок дополнительного соглашения с АО «Моспроект-3» – генподрядчика по продлению Автозаводской линии метрополитена до Сенной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сметная стоимость строительства монтажного котлована в тупиках за станцией «Горьковская» оценена в 661,9 млн руб. Он необходим для запуска тоннелепроходческого щита на площадь Свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», частично ограждения этого котлована были построены, но затем работы пришлось приостановить из-за трещин в соседнем здании медицинского центра. Генподрядчик ждет выхода из госэкспертизы скорректированных технических решений по укрепительным мероприятиям, которые позволят продолжить строительство котлована без рисков для объекта недвижимости. Напомним, общая стоимость продления линии метро в нагорной части Нижнего Новгорода по контракту составляет 35,5 млрд руб., но вероятно, итоговые цифры в текущих ценах вырастут.

Иван Сергеев