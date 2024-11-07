В Нижнем Тагиле нашли живыми пропавших 13-летних детей
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) были найдены живыми пропавшие 13-летние мальчик и девочка. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Сейчас сотрудники полиции их опрашивают с целью установления более точных и подробных обстоятельств случившегося. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение»,— рассказал полковник Горелых, отметив, что поисковые мероприятия завершены.
Сегодня, 7 ноября, поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил , что в Нижнем Тагиле пропали 13-летние подростки. По данным поисковиков, 6 ноября они не вернулись домой из школы.