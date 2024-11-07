Жителю Сарова грозит до пяти лет за умышленный поджог автомобилей
Сотрудники нижегородской полиции задержали безработного жителя Сарова, которого подозревают в умышленном поджоге автомобиля. По данным регионального ГУВД, пожар произошел в январе текущего года на Волжской набережной в Нижнем Новгороде.
Сильнее всего огонь повредил иномарку местной жительницы. Также пострадали два припаркованных рядом автомобиля. По факту поджога возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неоднократно судимого безработного. Он признал вину и заявил, что поджог автомобиль, чтобы отомстить его хозяйке.
Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.