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Жителю Сарова грозит до пяти лет за умышленный поджог автомобилей

Сотрудники нижегородской полиции задержали безработного жителя Сарова, которого подозревают в умышленном поджоге автомобиля. По данным регионального ГУВД, пожар произошел в январе текущего года на Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

Сильнее всего огонь повредил иномарку местной жительницы. Также пострадали два припаркованных рядом автомобиля. По факту поджога возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неоднократно судимого безработного. Он признал вину и заявил, что поджог автомобиль, чтобы отомстить его хозяйке.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей Репин

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