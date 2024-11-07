На 17% вырос в 2024 году спрос на работников АПК в Нижегородской области

Спрос на специалистов в сфере АПК в Нижегородской области за 10 месяцев 20224 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным агентства Headhunter, с начала года нижегородские сельхозпредприятия открыли более 4 тыс. вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уровень медианной предлагаемой зарплаты для соискателей составил в Нижегородской области 80,8 тыс. руб. Это на 22% больше по сравнению с годом ранее. Одни из самых высоких зарплат — у вакансий машиниста лесозаготовительной машины (от 280 тыс. руб.) и машиниста крана и АПГ (от 270 тыс. руб.).

По мнению директора нижегородского филиала Headhunter Ольги Брылевой ситуация на рынке труда говорит о растущем дефиците кадров в сфере АПК. Эта отрасль испытывает высокую конкуренцию со стороны других профессиональных сфер и пользуется низким спросом среди соискателей из-за сезонности найма и необходимости искать другую работу зимой.

Андрей Репин