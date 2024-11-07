До 2026 года разрушенную часть дороги на Большом Ахуне в Сочи не отремонтируют

На участке дороги на Большой Ахун в Сочи, который повредился строительной техникой, образовались большие ямы. Однако решение проблемы в ближайшее время не предвидится, так как в бюджете города не предусмотрели на это средства, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского географического общества Фото: пресс-служба Сочинского географического общества

«Строительные большегрузы разбили участок трассы на первом километре подъема от пансионата "Алеан" до конечной остановки маршрутов 2 и 29. В результате образовались огромные ямы размером на целую полосу. Вот и едут водители по встречной полосе. Пока обходится без аварий и жертв»,— утончили в пресс-службе.

По данным департамента транспорта, в городском бюджете отсутствуют средства на ямочный ремонт. МКУ «Управление автодорог» заявило, что финансирование проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги и устройству противооползневых мер не предусмотрено до конца 2026 года. Вопрос о том, чтобы обязать строительные компании восстановить поврежденные участки, также остается нерешенным.

Мария Удовик