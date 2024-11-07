Метрополитен Екатеринбурга выплатит компенсацию за травму ноги турникетом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с городского метрополитена компенсацию в 80 тыс. руб. за моральный вред пассажирке, которая травмировала ногу из-за неправильно сработавшего турникета, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Суд установил, что 2 февраля 36-летняя местная жительница оплатила проезд на станции метро «Ботаническая» и, проходя на разрешающий сигнал контрольного пункта на вход, из-за неправильной работы механизма створками турникета повредила колено. В больнице установили, что она получила деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии и частичное повреждение передней крестообразной связки.

Во время рассмотрения гражданского дела в суде сотрудником прокуратуры дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований истца о компенсации морального вреда, так как она испытывает боль и нравственные страдания, проходит длительное лечение и до сих пор нуждается в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц, из-за чего не может вести полноценный образ жизни.

Помимо выплаты морального вреда, ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен» компенсирует расходы на лечение и реабилитацию в размере более 66 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2023 года в метро Екатеринбурга запустили процесс замены турникетов с «Площади 1905 года» и завершили в конце октября на «Чкаловской». На «Ботанической» новые турникеты поставили в июне.

Ирина Пичурина