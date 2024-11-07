В четверг, 7 ноября, без света останутся 111 улиц в Сочи. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00. Временные изменения связаны со срочными внеплановыми работами, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С 7:00 света не будет на улицах Светогорская, Шиловская, Нагуляна, Петровская, Ярославская, Комарова, Прогресс, Лаврова, Вологодская, Гомельская. Временные неудобств также коснутся жителей улиц Старошкольная, Народная, Звездная, Полевая, Гвоздик, Восточная, Целинная, Пластунская, Пятигорская, Шаумяна.

Жители переулков Армянский, Черешневый, Теневой, Рахманинова останутся без света. Подачу электричества также ограничат для переулков Строительный, Пасечный, Зеленый, Спортивный, Горный, Интернациональный.

До 19:00 света не будет в поселках Индюк, Джубга, Вардане. В селах Ермоловка, Шаумяновка, Волковка, Сергей-Поле, Ахинтам, Кривенковское. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик